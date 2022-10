Phil Foden renova pelo Manchester City até 2027

O Manchester City anunciou esta sexta-feira a renovação de contrato com Phil Foden até junho de 2027. O internacional inglês formou-se nos citizens e só conheceu um clube na carreira, garantindo que a extensão do vínculo "é um sonho tornado realidade"."É difícil expressar em palavras o quanto estou feliz por ter assinado este contrato. Fui adepto do City toda a minha vida. Treinei aqui tantos anos e até fui apanha-bolas. Amo muito este clube e saber que vou fazer parte dele até 2027 é incrível", revelou o jovem inglês, de 22 anos, que atua preferencialmente como extremo na equipa de Pep Guardiola, a quem agradece."Melhorei muito nos últimos anos e muito disso deve-se ao Pep [Guardiola] e à sua equipa técnica que me orientam todos os dias no campo de treinos. Trabalhar com eles garante-me maiores probabilidade de melhorar ainda mais e de me tornar melhor jogador possível", vincou Foden.O futebolista estreou-se na temporada 2017/18 e na presente época soma sete golos e três assistências em 13 encontros oficiais.