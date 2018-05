O central do Man. United Phil Jones acredita que os red devils estão na direção certa com José Mourinho e que vencer a Taça de Inglaterra permitirá à equipa entrar na nova época mais confiante e com hipóteses claras de lutar pelo título."Será o nosso último jogo nesta época – se ganharmos, acabamos com nota positiva e vamos para a nova época confiantes e prontos para lutar novamente pelo título. Teremos sempre críticos, mas creio que estamos na direção certa com Mourinho", disse Jones à imprensa inglesa, antevendo jà a final de sábado frente ao Chelsea.Em relação às dificuldades em lutar até ao fim pelo campeonato, devido à brilhante campanha do Man. City na Premier League, na qual acabou com 100 pontos (novo recorde da competição), o jogador de 26 anos afirmou: "Penso que não estivemos assim tão longe. Noutra época qualquer talvez pudéssemos ter lutado, mas às vezes temos de sinceros e admitir que o Man. City fez das melhores temporadas de sempre e isso permitiu-lhe vencer".