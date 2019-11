Phil Jones recusou jogo de despedida: «Apenas os meus pais apareceriam»

Na hora de renovar contrato a Phil Jones em fevereiro, o Manchester United propôs a possibilidade de ser disputado um jogo de despedida no final do vínculo (termina em 2023), mas o defesa surpreendeu e decidiu recusar a generosa oferta dos red devils, por considerar que... ninguém apareceria.A história é revelada pelo portal 'The Athletic', num artigo no qual é passada em revista a história do defesa de 27 anos, mais famoso nas redes sociais por causa das suas expressões 'estranhas' nas fotos do que pelos seus dotes futebolísticos. "Para lá dos meus pais, quem mais poderia aparecer?", questionou-se o defesa central na referida publicação, recusando-se assim a ter o mesmo tratamento que apenas jogadores de referência do clube tiveram, tais como Michael Carrick, Wayne Rooney, Ryan Giggs e Roy Keane.