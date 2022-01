Phil Jones volta a jogar 708 dias depois

Phil Jones viu a luz ao fundo do túnel praticamente dois anos depois do último jogo oficial pelo Manchester United. O internacional inglês, de 29 anos, é titular diante do Wolverhampton, de Bruno Lage, face à razia de lesões que afetou o centro da defesa dos red devils de Bruno Fernandes, Ronaldo e Dalot.Harry Maguire, Lindelöf e Bailly estão indisponíveis por lesão e o técnico Ralf Rangnick foi obrigado a lançar Jones, que volta a pisar oficialmente um relvado pela equipa principal 708 dias depois, com um operação ao joelho esquerdo pelo meio.A última vez que Phil Jones havia jogado foi diante do Tranmere Rovers, a 26 de janeiro de 2020, em jogo a contar para a Taça de Inglaterra. Depois disso, nunca mais jogou, falhando por completo a temporada 2020/21.