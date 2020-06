Philippe Coutinho pode rumar ao Newcastle

O Newcastle pode ser, de forma bastante surpreendente, o próximo destino do internacional brasileiro Philippe Coutinho. O jogador está emprestado pelo Barcelona ao Bayern de Munique, mas já sabe que não irá continuar ao serviço do emblema bávaro, abrindo-se a possibilidade de rumar à Premier League para representar a turma magpie.



De acordo com a imprensa inglesa já existem contactos entre Newcastle e Barcelona, apesar de existirem outros clubes ingleses na equação - Everton, Tottenham e Manchester United.