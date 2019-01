Pizza Hut 'pica' Leeds pela espionagem: «Vimos alguém a rondar a nossa cozinha»

Prefer @dominos thanks! They don’t take a week to deliver a tweet https://t.co/MFiAEdTMKI — Leeds United (@LUFC) 17 de janeiro de 2019

As "confissões" de Bielsa sobre o caso 'Spygate' As "confissões" de Bielsa sobre o caso 'Spygate'

A carregar o vídeo ...

O Leicester, atual primeiro classificado do Championship (2ª divisão inglesa), entrou numa animada troca de palavras no Twitter com a Pizza Hut, depois de a mundialmente conhecida cadeia de fast food ter utilizado a rede social para brincar com o clube inglês na sequência do caso de espionagem. Depois de Marcelo Bielsa, técnico dos ingleses, admitir ter enviado um espião a todos os treinos dos adversários do Leeds, a Pizza Hut passou ao ataque."Olá Leeds, acabámos de ver um homem de aspeto suspeito a rondar a janela do nosso chef. Podem dizer-nos se estão a planear colocar pizza no menu da cantina do clube?", escreveu a cadeia de restaurantes.Os whites não perderam tempo e a conta oficial do clube respondeu, trazendo a concorrência dos norte-americanos ao barulho: "Preferimos o Domino's, obrigado! Eles não demoram uma semana a entregar um tweet".A discussão continuou com a maior cadeia de pizzas do mundo a dar uma resposta que não se ficou atrás. "Um pouco hipócrita vindo de um clube que não entrega desde 1992…", aludindo ao facto de o clube inglês não ser campeão desde essa data.Não é a primeira vez que o Leeds se encontra numa ‘discussão virtual’, depois de no ano passado se ter envolvido no Twitter com o antigo membro dos One Direction, Niall Horan, que na altura afirmou que "ninguém gosta do clube".