Plantel do Manchester United está contra Pogba

Pogba assumiu a responsabilidade de bater o penálti que o Manchester United beneficiou frente ao Wolverhampton, na 2.ª jornada da Premier League , mas permitiu que Rui Patrício brilhasse na baliza e não conseguiu concretizar o golo que poderia dar a vitória aos red devils. Segundo as contas do 'Daily Mail', este foi o quarto penálti falhado em onze que beneficiou, sendo por isso já o sexto pior jogador do clube da marca dos 11 metros.De acordo com a publicação britânica, os jogadores do Manchester United querem que Pogba não volte a marcar penáltis, deixando essa função para Marcus Rashford, com quem costuma dividir a responsabilidade.Já o treinador Ole Gunnar Solskjaer prefere, para já, não se meter no assunto.Este sábado o Manchester United recebe o Crystal Palace , em Old Trafford, às 15 horas.