Pochettino convida Guardiola... para jantar

Mesmo rodeado por três adversários... Bernardo Silva faz magia Mesmo rodeado por três adversários... Bernardo Silva faz magia

A carregar o vídeo ...

Com Bernardo Silva a titular e João Cancelo no banco, o Manchester City empatou este sábado na receção ao Tottenham. Gabriel Jesus marcou nos descontos aquele que seria o 3-2 para os citizens mas o VAR anulou-o devido a a mão de Laporte na grande área. Na formação de Pochettino, destaque para Lucas Moura que entrou e marcou, fazendo o 2-2, com que terminou o encontro da 2.ª jornada da Premier League."Estou apaixonado pelo VAR! Às vezes, beneficiamos dele e não podemos impedir os progressos da tecnologia." Foi assim que Pochettino analisou o empate perante o que diz ser "uma equipa que exige estar sempre no máximo". A consideração foi muita e, segundo a imprensa inglesa, o técnico argentino até terá dito a Guardiola que gostaria de ir jantar ao seu restaurante em Manchester para falar do jogo.Já Guardiola foi claro após o jogo: "Temos de aceitar. Discordo da análise do VAR e fizemos tudo o que era possível para ganhar."