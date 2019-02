Pochettino: «Harry Kane está quase pronto para jogar»

O treinador do Tottenham, Mauricio Pochettino, revelou esta sexta-feira que o futebolista dos spurs Harry Kane poderá regressar aos relvados antes do tempo previsto, após ter sofrido uma lesão no tornozelo, que o iria afastar, pelo menos, até março."Está quase pronto para jogar, mas temos de ser realistas e analisar bem a situação. Mas o regresso está próximo. Para domingo [com o Leicester] e quarta-feira [com o Borussia Dortmund], não. Talvez com o Burnley [no dia 23 de fevereiro]", afirmou o técnico, em conferência de imprensa.Embora tenha descartado a presença do internacional inglês nas partidas com os foxes, para a liga inglesa, e Borussia Dortmund, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, Pochettino referiu que o avançado "está otimista e quer recuperar o mais depressa possível".Harry Kane sofreu uma lesão nos ligamentos do tornozelo esquerdo, no embate com o Manchester United, em 13 de janeiro, que o obrigou a falhar os últimos cinco jogos do Tottenham.Na altura, o clube londrino comunicou que o capitão da seleção inglesa estaria inativo, pelo menos, até março.