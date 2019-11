Pochettino preso por (muitos) milhões

Mauricio Pochettino tem sido apontado ao interesse de vários clubes europeus, com o Bayern Munique a surgir à cabeça na lista, mas pode não ingressar já nos bávaros devido... a prestações. Ora, segundo a Sky Sports, o técnico argentino irá receber uma indemnização no valor de 14 milhões por parte do Tottenham, mas que só será paga em prestações e durante seis meses. Desta forma, Pochettino terá de esperar até ao final da temporada para rumar a um novo clube.