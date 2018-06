Continuar a ler

"Vivo o presente, não há nada mais importante do que isso. Estou atento ao que se está a passar e o que tem de ser será", respondeu o técnico argentini questionado pelo jornal 'AS', esta sexta-feira, na apresentação do livro 'Un mundo nuevo, Diario íntimo de Pochettino en Londres'."Não tive tempo de sentir nada, porque foi tudo muito rápido. O Real Madrid tem uma estrutura que é impensável para os outros clubes e toda a expectativa que é gerada quando há um nome associado a essa marca é imensa. Reajo com naturalidade, isso não afeta nada. Estou num projeto espetacular, onde a motivação é tremenda. Acabei de renovar por cinco anos, estou feliz, as pessoas no Tottenham estão felizes comigo e com o meu trabalho. O futebol trará circunstâncias que não esperamos, o importante é aproveitar o hoje, a realidade, este livro ... Falar sobre especulações não ajuda ninguém", afirmou.