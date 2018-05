Continuar a ler O técnico argentino, de 46 anos, é visto como possível sucessor de Zidane no Real Madrid e apesar de ter recebido propostas de vários clubes, admite deixar o Tottenham apenas para ir treinar o clube merengue ou o PSG.





O técnico argentino, de 46 anos, é visto como possível sucessor de Zidane no Real Madrid e apesar de ter recebido propostas de vários clubes, admite deixar o Tottenham apenas para ir treinar o clube merengue ou o PSG. De acordo com a publicação, Pochettino terá dito: "Eu continuo, mas tu [Daniel Levy, presidente do Tottenham] deixas-me sair se for chamado por um destes dois clubes."

O treinador argentino Mauricio Pochettino renovou quinta-feira o contrato com o Tottenham por mais cinco épocas , até junho de 2023 mas, segundo avança esta sexta-feira o jornal espanhol 'Marca', ficou acordado com os responsáveis do clube britânico que o técnico sairia caso no futuro receba proposta do Real Madrid ou do PSG.