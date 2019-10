Pochettino surpreendido com convite do plantel do Tottenham para jantar

A viver uma fase conturbada no Tottenham, que até levou a rumores de que estaria de saída do comando técnico, Mauricio Pochettino foi surpreendido esta quinta-feira por um convite por parte do plantel para um jantar num conceituado restaurante de Londres. Um gesto que deixou o treinador dos spurs encantado, especialmente pela forma como tudo se processou e, também, pelo resultado final do encontro."Foi muito bom e muito agradável da parte deles terem convidado a equipa técnica e outras pessoas que ajudam a equipa. Foi bom, mas claro que foi muito rápido. Estivemos lá apenas algumas horas, mas foi bom estarmos juntos e vermo-nos num ambiente diferente ajuda sempre a criar uma dinâmica positiva. Não consigo medir quanto ajudou, mas na dinâmica do grupo, na coesão entre os novos e antigos jogadores, acaba por nos fortalecer", começou por dizer em conferência de imprensa.Um jantar que Pocchetino assume ter sido importante até para mudar o ambiente habitual em que vive o grupo. "Não é a mesma coisa, pois aqui no centro de treinos é a nossa rotina. Quando sais daqui tens um relacionamento diferente e isso pode ajudar-te no campo. Quando trabalhamos na coesão do grupo é no sentido de tentar ajudar-nos a ser melhores e lutar para ajudar os nomes colegas de equipa. Esse tipo de coisas é sempre positiva e nunca negativa", explicou o técnico argentino, detalhando ainda que nessa nesse jantar se falou durante 90% do tempo de futebol.Lembre-se que o Tottenham é atualmente sétimo colocado na Premier League, com 12 pontos, enfrentando no domingo o líder Liverpool, uma equipa com mais 13 pontos do que os spurs.