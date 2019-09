Pogba compra rottweiler por 17 mil euros depois de ser ameaçado pelos adeptos

'Quem tem medo compra um cão'. Foi esta máxima que Paul Pogba seguiu por estes dias em Inglaterra. Segundo conta o jornal inglês 'The Sun', o jogador francês do Manchester United comprou um rottweiler, na sequência de ameaças de que foi alvo por parte dos adeptos dos red devils no exterior do centro de treinos do clube.Pogba nunca caiu nas boas graças dos adeptos do Manchester United, desde que chegou a Old Trafford em 2016, proveniente da Juventus. E os recentes resultados da equipa em nada ajudam a situação.O jogador comprou o animal à Chaperone K9, uma empresa especializada na venda e treino de cães para efeitos de segurança, por cerca de 17 mil euros. Marcus Rashford e Phil Jones, ambos jogadores do Manchester United, são também clientes da Chaperone K9.