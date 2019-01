Pogba tem estado em destaque no Manchester United sob as ordens de Solskjaer, mas o técnico norueguês confessou que o médio gaulês deve ser poupado na receção ao Reading para a Taça de Inglaterra. "Não sei se o Pogba irá recuperar a tempo do jogo, pois sofreu uma entrada com o Newcastle e ainda está com mazelas", referiu. Já Angel Gomes - filho do campeão mundial sub-20 português Gil Gomes - foi chamado por Solskjaer, técnico que travou o empréstimo do jovem médio nesta janela de mercado.