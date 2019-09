Pogba exige uma exorbitância para renovar com o Manchester United

Pogba em dúvida para o Manchester United – Arsenal Pogba em dúvida para o Manchester United – Arsenal

A carregar o vídeo ...

Pogba está a recuperar de lesão e é a grande dúvida para o Manchester United-Arsenal , agendado para segunda-feira, às 20 horas, em Old Trafford, mas este sábado o internacional francês é notícia pelos valores exagerados que parece exigir aos responsáveis dos red devils para renovar.Durante o verão, Pogba deu sinais mais do que evidentes que queria sair de Manchester , voltando o seu foco para Real Madrid e Juventus. Mas o mercado de transferência fechou e o médio de 26 anos não saiu Agora, segundo o 'Tuttosport', Pogba estará a pedir cerca de 34 milhões de euros por temporada (600 mil por semana) para renovar com os red devils, com quem tem contrato até 2022.Mas a investida do internacional francês não deverá ter sucesso : o Manchester United tem o jogador preso por contrato mais duas temporadas, o que lhes permite esperar por um bom negócio. Além disso, Pogba continua a dar sinais que não deseja continuar ao serviço dos red devils e os responsáveis do United não estão dispostos a abrir os cordões à bolsa, pagando a Pogba mais do que Cristiano Ronaldo, por exemplo, recebe atualmente na Juventus, escreve a publicação italiana.