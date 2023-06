Polémica em Inglaterra: Investigação aponta a 29 casos de abuso sexual no Watford entre 1998 e 2019

Existe a possibilidade de terem existido 29 casos de abuso sexual no Watford, emblema que atualmente disputa o Championship de Inglaterra, entre 1998 e 2019. Esta é a conclusão do adendo publicado na terça-feira, que revela o resultado final de uma investigação ao ex-fisioterapeuta do clube, Phil Edwards, que morreu em 2019, duas semanas após ter sido detido, com suspeitas de suicídio.

De acordo com este anexo final do relatório elaborado pelo conceituado Clive Sheldon KC, o ex-funcionário do Watford terá abusado de jovens, do sexo masculino e feminino, entre os 13 e os 15 anos, tendo utilizado as infraestruturas do clube, o estádio Vicarage Road, para o propósito.

"O Watford FC pede desculpas a todos os jovens que vivenciaram o comportamento praticado pelo falecido Phil Edwards enquanto ocupou uma posição de influência e com acessos dentro do clube. Agradecemos aos sobreviventes pela coragem e dignidade em todos os sentidos com o clube. A vossa paciência permitiu-nos conduzir uma investigação interna completa e trabalhar com Clive Sheldon KC e a sua equipa em torno de todas as suas próprias descobertas independentes", pode ler-se na nota publicada pelo clube inglês através do seu site oficial.

"O Watford FC continuará a defender as melhores práticas em relação ao bem-estar das pessoas ao seu encargo. A contribuição e observações de todos os que experienciaram algo semelhante serão sempre bem-vindas", termina.