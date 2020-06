Polémica em Inglaterra: Leeds 'coloca' Bin Laden na bancada

Quando há alguns dias decidiu aderir à moda do momento e pedir aos seus adeptos para enviarem fotos para colorir as bancadas do seu estádio, o Leeds estaria longe de esperar aquilo que acabaria por acontecer. Tudo porque alguém decidiu fazer aquilo que se pode considerar uma brincadeira de mau gosto, ao enviar (e pagar 30 libras) para o clube do Championship uma foto de Osama Bin Laden para ser colocada nas bancadas.





Ora, de olho no jogo de sábado, diante do Fulham, os responsáveis dos peacocks começaram a encher as bancadas com as respetivas figuras de cartão, com algumas imagens a serem partilhadas nas redes sociais. O problema foi que não fizeram a necessária triagem e produziram-nas e colocaram-nas sem qualquer critério, acabando por 'sentar' o falecido terrorista no meio de outros (verdadeiros) fãs do clube. Um deles, precisamente colocado ao seu lado, nem queria acreditar... "Obrigado ao Leeds United... Estou sentado ao lado do maldito Bin Laden!", escreveu o fã em causa, num misto de ironia e de indignação.Em face de toda a polémica criada, o Leeds já anunciou a decisão de remover a figura de cartão das bancadas deElland Road.