Polémico festejo do Mundial'2018 leva Shaqiri a não viajar para Belgrado

Xherdan Shaqiri não foi convocado por Jürgen Klopp para o jogo que o Liverpool vai realizar no terreno do Estrela Vermelha, a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O jogador encontra-se apto do ponto de vista físico e disciplinar, mas há outro motivo que leva o técnico alemão a não levar o internacional suíço.No Mundial'2018, Shaqiri apontou um golo pela Suíça frente à Sérvia (golo que na altura deu a vitória aos helvéticos),. Jürgen Klopp preferiu não levar o extremo para evitar uma reação hostil dos adeptos sérvios."Focámo-nos na receção que o Shaqiri teria e, mesmo não tendo ideia do que sucederia, queremos ir ali e concentrar-nos a 100 por cento no futebol. Não temos qualquer mensagem política. Queremos ser respeitosos e evitar qualquer distração fora dos 90 minutos. O Shaq é nosso jogador e vai jogar para nós muitas vezes", disse o treinador do Liverpool.