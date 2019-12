Polícia britânica detém adepto que insultou Fred

A man has been arrested following the Manchester City v Manchester United match at the Etihad Stadium yesterday https://t.co/oBndlGk00P pic.twitter.com/6zfdcarWf0 — Greater Manchester Police (@gmpolice) December 8, 2019

A polícia de Manchester anunciou este domingo a detenção do adepto do Manchester City que alegadamente fez um gesto racista dirigido a Fred, internacional brasileiro do Manchester United, durante o dérbi de sábado."Um homem foi preso depois de imagens televisivas mostrarem um adepto com gestos racistas no jogo entre Manchester City-Manchester United no Etihad Stadium.Um homem de 41 anos foi preso por suspeita de alteração da ordem pública agressão racial agravada e permanece sob custódia para interrogatório", pode ler-se no comunicado divulgado.















