Polícia de Manchester apreendeu o Rolls-Royce de Paul Pogba

Paul Pogba foi mandado parar pela polícia quando seguia ao volante do seu Rolls-Royce, em Manchester, e viu os agentes apreenderem-lhe o luxuoso carro. Tudo porque o veículo circulava em território britânico com matrícula francesa.





O jogador gaulês do Manchester United - que amanhã visita o Tottenham de José Mourinho, um jogo que marca o regresso das duas equipas depois da paragem por causa da pandemia - teve de apanhar uma boleia no carro da polícia para sair do local.Os carros estrangeiros que circulam há mais de seis meses nas estradas britânicas têm de ser registados no país e ostentar uma matrícula inglesa. Mas se o dono do carro tiver residência no Reino Unido, aí tem apenas duas semanas para o fazer. E Pogba está em Manchester há bem mais do que duas semanas...Uma testemunha da ocorrência contou ao The Sun o que viu: "Vimos o carro passar por nós porque, realmente, é vistoso, mas não fazíamos ideia de quem era. Ele estava a fazer o pisca para sair da autoestrada quando o carro da polícia se colocou atrás, ligou as luzes e pouco depois pararam os dois. Nem queríamos acreditar quando vimos que o condutor era o Paul Pogba. Pareceu-nos que ele fez tudo o que lhe pediram."