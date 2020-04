Polícia inglesa deixa aviso: campeonato pode ser cancelado caso surjam ajuntamentos de adeptos

As autoridades policiais em Inglaterra estão preocupadas com o facto de o regresso do futebol poder levar a ajuntamentos de adeptos, suscetíveis de propagar ainda mais o novo coronavírus no país. Por isso, o responsável máximo pelo policiamento dos jogos da Premier League considera que, se não forem cumpridas as regras, a competição deve ser suspensa.





"Não queremos é fazer coisas que perturbem a quarentena e deitem a perder todo o árduo trabalho que já fizemos até aqui. Se os adeptos começarem a juntar-se no exterior dos estádios, nos centros de treino... É preciso deixar as regras bem claras e explicar que a liga pode ser de novo suspensa", considerou Mark Roberts, em declarações ao 'The Telegraph'."Eles têm de perceber que quanto mais restrições houver, maiores são as possibilidades de a época terminar", acrescentou.O mesmo responsável não se mostrou favorável à irradiação de adeptos, medida aplicada quando causam distúrbios no interior ou exterior dos estádios, mas não esconde que "pode ser uma opção para os clubes".