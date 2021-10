Polícia inglesa investiga esta faixa exibida no Crystal Palace-Newcastle: «É ofensiva»

A polícia inglesa está a investigar uma faixa exibida pelos adeptos do Crystal Palace no encontro de ontem com o Newcastle. A faixa em causa - que as forças de segurança de Croydon consideraram "ofensiva" - retrata a compra dos magpies por parte do Fundo de Investimento da Arábia Saudita, com o novo dono prestes a decapitar a ave (magpie) que identifica o clube, enquanto os adeptos cantam "recuperámos o nosso clube".





A imagem mostra ainda o diretor-executivo da Premier League, Richard Masters, dando a sua aprovação após receber um saco de dinheiro, além de uma lista de atrocidades pelos quais o regime saudita tem sido acusado.Em reação à investigação da polícia, os ultras do Crystal Palace reagiram em comunicado, frisando que a liga inglesa "escolheu o dinheiro em detrimento dos valores", fazendo negócio com "um dos regimes mais violentos do Mundo".