Pontapé na crise: Ramsdale coloca água na fervura e brinca com David Raya

Em Inglaterra, um dos temas-quentes está relacionado com a rivalidade entre Aaron Ramsdale e David Raya pela baliza do Arsenal. Ramsdale era o dono das redes, mas com a chegada do espanhol, proveniente do Brentford, perdeu espaço na equipa e o seu lugar na posição mais recuada do campo.

Numa altura em que se fala até da possibilidade de Ramsdale se juntar ao Chelsea, o simpático guarda-redes inglês aproveitou a presença de câmaras na entrada do treino dos gunners para colocar alguma água na fervura e mostrar que está tudo tranquilo.

"Está tudo bem malta. Estou aqui. Estamos juntos", atirou bem-disposto, tentanto mostrar que ao ambiente entre o lote de guardiões é positivo.