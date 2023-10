Ponto final no mistério: Já se sabe o que aconteceu com Tyrell Malacia

Tyrell Malacia, lateral holandês do Manchester United, era mais um motivo de conversa entre os adeptos do clube inglês, que nos últimos tempos tem sido fustigado pelos mais diversos problemas, desde prestações pouco positivas em campo a grandes altercações no seio do balneário.

Os seguidores do clube sabiam que o primeiro jogador contratado na 'era Ten Hag' estava lesionado, tendo falhado por isso toda a pré temporada dos red devils, e em agosto receberam um lacónico - "O Malacia vai demorar algum tempo a regressar."

Nos boletins médicos do clube o jogador surgia sempre, mas com poucas informações sobre a eventual data de recuperação. Até que o 'Manchester Evening News" foi investigar... e encontrou a luz.

O lateral lesionou-se num joelho e o clube considerou que a melhor forma de combater a mazela era com infiltrações. Entendeu-se que a extensão da lesão era superior ao esperado, algo que obrigou a uma intervenção cirúrgica e a um período de recuperação que foi feito na Holanda. Poderá regressar à ação ainda antes do final de 2023.