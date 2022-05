'Português' Nottingham discute a Premier com o Huddersfield

O histórico Nottingham Forest tem hoje a soberana oportunidade de subir à Premier League, competição de que está arredado desde 1998/99. Agendada para o mítico estádio de Wembley, em Londres, a final do playoff arranca às 16h30 e opõe a equipa dirigida por Steve Cooper ao Huddersfield (não está no escalão principal desde 2018/19), ou seja, o quarto e o terceiro classificados, respetivamente, na última edição do Championship. Se levarmos em conta os resultados verificados na liga – uma vitória para cada lado –, torna-se previsível uma final equilibrada.

Portugal tem quatro representantes no plantel do Nottingham Forest, embora nem todos sejam presença assídua na equipa. Atente-se aos números deles no Championship 2021/22: Tobias Figueiredo (26J/0G), Cafú (15J/1G), Xande Silva (8J/0G) e Baba Fernandes (não jogou). Steve Cooper é o arquiteto desta campanha do Nottinham Forest. O treinador galês chegou a 21 de setembro (tinham decorrido oito jornadas) e encontrou o clube... no último lugar do Championship. “Sinto-me muito feliz por os fãs estarem orgulhosos daquilo que fizemos. Não podemos defraudá-los. Temos que dar o máximo na final”, sublinha o técnico de 42 anos.