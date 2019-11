Portugueses brilham em mais uma jornada do Championship

O Nottingham Forest foi esta quarta-feira ao reduto do Queens Park Rangers golear por quatro bolas a zero e ascendeu ao 4.º lugar do Championship, num duelo da 18.ª jornada no qual a 'armada' portuguesa do Forest voltou a estar em destaque.Sem o lesionado Yuri Ribeiro, o médio Tiago Silva (ex-Feirense) e o defesa Tobias Figueiredo foram titulares e o antigo jogador do Sporting inaugurou o marcador à passagem dos 15 minutos. Na 2.ª parte, o médio João Carvalho, formado no Benfica, foi lançado aos 60' e apontou um grande golo aos 88'.Já o luso-guineense Alfa Semedo, que também passou pelo Benfica e entrou em campo aos 85' num jogo que marcou o seu regresso à equipa do Forrest mais de dois meses depois, fechou as contas da goleada em Londres com um golo no primeiro minuto de compensação.Em Birmingham, o líder West Bromwich também goleou (4-1) na recepção ao Bristol City e contou com a inspiração do avançado Matheus Pereira, que está emprestado pelo Sporting. Aos 39 minutos, já com a sua equipa a vencer por 1-0, o brasileiro de 23 anos ampliou a vantagem na cobrança exímia de um livre direto . O médio croata Krovinovic, emprestado pelo Benfica, não saiu do banco do West Bromwich.Com este triunfo, o West Bromwich segue no comando do Championship com 39 pontos, mais dois do que o Leeds, segundo classificado.