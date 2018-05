Continuar a ler

Inicialmente foi dito que Salah ia cumprir escrupulosamente o Ramadão, mas depois um fisioterapeuta contou que o jogador ia, de modo a estar na máxima força durante o jogo em Kiev.Os muçulmanos podem quebrar o jejum em caso de viagem, mas o pregador Mubarak al-Bathali, natural do Kuwait, garante a ida da Grã-Bretanha à Ucrânia não o justificava. "Alá puniu Salah por não jejuar. As nossas vidas estão nas mãos Dele moldando-se de acordo como que fazemos. Ele conhece o bem e o mal. Talvez a lesão tenha sido o melhor para Salah", escreveu nas redes sociais. "Não te lamentes, a porta do arrependimento está aberta", acrescentou.

Um pregador islâmico utilizou as redes sociais para afiançar que ana final da Liga dos Campeões não passou de um castigo divino por o jogador ter interrompido o Ramadão por causa do jogo com o Real Madrid.O avançado do Liverpool e da seleção do Egito esteve em campo apenas 30 minutos, antes de se, capitão dos merengues, acabando por cair mal e deslocar o ombro. Falou-se na possibilidade de o jogador falhar o Mundial, mas arelativamente à presença do craque dos reds na Rússia.