Premier League admite chumbar compra do Newcastle

O assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi em 2018 pode levar a Premier League a chumbar a compra do Newcastle por parte de um Fundo de Investimento Público gerido pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman.





Depois de Hatice Cengiz, noiva de Jamal Khashoggi, ter solicitado ao organismo que gere o principal campeonato inglês de futebol para impedir a concretização do negócio avaliado em mais de 300 milhões de euros - questionando a origem do dinheiro e as reais intenções dos compradores -, a BBC teve acesso a uma carta redigida pelo presidente da Premier League, Richard Masters, na qual o responsável admite que o pedido de Cengiz está a ser levado em consideração.Recorde-se que o negócio aguarda um desfecho há várias semanas e a Amnistia Internacional e a BeIN Sports também já solicitaram à Premier League para travar a compra do clube.