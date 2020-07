Premier League anuncia caso de Covid-19

A Premier League confirmou esta segunda-feira a deteção de um caso positivo de Covid-19 no decurso da mais recente bateria de testes realizada em todos o clubes do campeonato entre 6 de 12 de julho. De acordo com os dados revelados, foram efetuados 2071 análises nesta que foi a 13.ª bateria de testes à Covid-19.





Na mesma nota, a Premier League não revela a identidade da pessoa em causa, nem mesmo qual o clube e se se trata de um jogador ou de um elemento da equipa técnica. Ao todo, refira-se, já foram levados a cabo 18351 testes à Covid-19 na Premier League, tendo até ao momento sido detetados 20 casos positivos.