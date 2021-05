Premier League avança com novas regras para evitar outra Superliga Europeia

A Premier League avançou esta segunda-feira com uma nova regulamentação da prova, a qual todos os donos dos clubes ingleses - em especial os 'Big-6' - terão de assinar e concordar, que tem por base manter "os princípios fundamentais" da competição. Caso contrário, estarão previstas sanções "significativas".

Sem esquecer Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Manchester City e Tottenham e o seu envolvimento na criação da Superliga Europeia, a Liga inglesa comunicou também que está "determinada" em "responsabilizar esses clubes pelas suas decisões e ações", pode ler-se no comunicado oficial emitido hoje na página da prova.

Eis o comunicado oficial da Premier League na íntegra:

"Os acontecimentos das últimas duas semanas desafiaram os alicerces e a determinação do futebol inglês. A Premier League preparou uma série de medidas para consagrar os princípios fundamentais do jogo: uma pirâmide aberta, com progressão pelo mérito desportivo e os mais altos padrões de integridade desportiva. Essas medidas são projetadas para impedir a ameaça de ligas separatistas no futuro.

"As ações de alguns clubes não podem criar tal divisão e desorganização. Estamos determinados em estabelecer a verdade sobre o que aconteceu e responsabilizar esses clubes pelas suas decisões e ações.

"Além disso, a Premier League, com o apoio da FA, está a tomar as seguintes medidas para proteger o nosso jogo, os nossos clubes e os seus fãs de novas perturbações e incertezas:

"- Novas regras e regulamentação para assegurar os princípios fundamentais da Premier League e uma competição aberta e protegida.

"- Um novo Estatuto Social que todos os proprietários dos clubes deverão assinar, comprometendo-se com os princípios fundamentais da Premier League.

"- Desrespeito por estas regras e pela novo Estatuto Social terão sanções significativas.

"- Temos o apoio do Governo para lançar uma legislação que assegure a proteção da pirâmide aberta no futebol, tendo por base o mérito desportivo e a integridade da comunidade.

"Vamos trabalhar juntamente com adepto, governo, UEFA, FA, EFL, PFA e LMA com o objetivo de defender a integridade e o futuro do futebol", pode ler-se.