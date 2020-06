Premier League com um caso positivo de Covid-19 na última ronda de testes

A Premier League anunciou esta quarta-feira que a última ronda de testes à Covid-19, realizada entre segunda e terça-feira, contou com a deteção de um teste positivo num universo de 1213 análises efetuadas a jogadores e equipas técnicas. A Premier League não anuncia a identidade do jogador ou treinador que terá dado positivo, tal como havia sucedido nas outras rondas de testes, das quais já haviam resultado 13 positivos em mais de seis mil testes.





De notar que esta notícia surge apenas um dia depois do jogo entre Manchester United e Stoke City ter sido cancelado devido a um caso positivo no emblema do Championship - o treinador Michael O'Neill.