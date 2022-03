Premier League deixa de transmitir jogos para a Rússia

A Premier League emitiu esta terça-feira um comunicado a dar conta que decidiu, com o acordo de todos os clubes, deixar de transmitir os jogos do campeonato inglês para a Rússia.O contrato com a Rambler, que colocava os jogos na Okko Sport, foi suspenso e a liga inglesa vai doar 1 milhão de libras (cerca de 1,2 milhões de euros) para apoiar as pessoas da Ucrânia."A Liga condena fortemente a invasão da Rússia à Ucrânia. Apelamos à paz e os nossos pensamentos estão com aqueles que sofrem com a guerra. A doação de um milhão de libras será feita ao 'Disasters Emergency Committee', para dar ajuda humanitária àqueles que mais precisam", explica a Premier League no comunicado.