Premier League divulga calendário para 2023/24: Manchester City começa em casa do Burnley

A Premier League divulgou esta quinta-feira o calendário para a próxima época, que arranca a 11 de agosto, uma sexta-feira, com a deslocação do campeão Manchester City ao terreno do Burnley.No dia seguinte realizam-se seis jogos, com destaque para a receção do Arsenal ao Nottingham e para a visita do Fulham de Marco Silva ao recinto do Everton.No domingo, dia 13, o Liverpool defronta o Chelsea, em Stamford Bridge, e na segunda-feira a jornada encerra com a receção do Manchester United ao Wolverhampton.