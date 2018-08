Não há equipa que gaste mais salários em lesionados do que o... Manchester United

Os clubes da Premier League gastaram 243 milhões de euros em salários de jogadores lesionados na temporada passada, segundo estudo esta quinta-feira divulgado pela seguradora JLT Specialty. Em comparação a 2016/17, os emblemas do principal campeonato inglês viram o gasto em salários com lesionados subir em 21%, dos 197 milhões para os atuais 243, pese embora o facto de as lesões terem sido em menor número: de 735 para 663.De acordo com os dados apresentados, a equipa que mais dinheiro gastou em lesionados foi o Manchester United, que ao todo teve de pagar 23,3 milhões de euros (26,1 milhões de euros), mesmo tendo sido apenas a quinta equipa com mais paragens forçadas (37), atrás de Arsenal (54), West Ham (50), Liverpool (44) e Chelsea (38).No lado oposto, o Brighton foi a equipa que menos teve de pagar em salários a lesionados, apenas 3,3 milhões de euros, isto depois de uma época na qual teve 15 lesionados. O Brighton foi, refira-se, a equipa com menos lesionados ao longo da época, logo seguida pelo campeão Manchester City, que contou com 24 mazelas.

Autor: Fábio Lima