Premier League não adia jogo do Crystal Palace com o Tottenham

O jornal 'Daily Mail' escreve este domingo que a Premier League não aceitou o pedido de adiamento e que o Tottenham-Crystal Palace, previsto para esta tarde, vai mesmo realizar-se.Ontem falou-se na possibilidade de o encontro não se realizar hoje, devido ao número de casos de covid-19 no Crystal Palace, tanto em membros do staff como em jogadores, mas a Premier League não terá gostado de receber o pedido de adiamento do encontro apenas esta manhã.O Tottenham, por sua vez, manifestou o desejo de jogar hoje, pois o adiamento ia causar ainda mais problemas no calendário dos spurs.Recorde-se que a covid-19 está a causar o caos na Premier League; os jogos Liverpool-Leeds, Wolverhampton-Watford e Burnley-Everton, todos desta 19.ª jornada, foram adiados.