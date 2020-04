Premier League pode ter jogos à porta fechada até 2021

A Premier League (PL) tem mantido reuniões regulares com o governo britânico e as autoridades de saúde para perceber quando é que poderá ser retomada a competição e parece cada vez mais certo que se disputarão jogos à porta fechada até 2021, de acordo com o ‘Mirror’.





A decisão final acerca do retomar da competição parece que será tomada no encontro entre os responsáveis da PL, do governo e da saúde, no próximo dia 17 de abril. Ainda assim, mesmo os jogos à porta fechada levantam preocupações aos jogadores, porque o risco para a saúde continua presente e colocará stress no sistema de saúde e policial já de si precário com a necessidade de ter um contingente mais forte de equipas de emergência médica e policial em cada jogo. Faltam disputar 92 jogos (9 jornadas, com 10 partidas em cada uma, e há 4 clubes com 1 jogo em atraso).Mas a pressão das televisões parece ser demasiado forte nesta altura. Os contratos de transmissão televisiva terão de ser cumpridos ou então os clubes terão de devolver uma verba astronómica, a rondar 850 milhões de euros…Em relação aos planos para regressar, tudo indica que os clubes serão obrigados a adquirir máquinas com capacidade para realizar os testes ao coronavírus e terão de ser executados diariamente. Os equipamentos devem estar disponíveis no fim do mês, sendo que o regresso aos treinos estará previsto para meio de maio e o início da competição lá para junho. As datas concretas estão por definir, mas tudo indica que os jogos que faltam disputar serão realizados numa janela temporal de 4 a 5 semanas.