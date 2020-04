Premier League pode voltar em canal aberto para evitar ajuntamentos nas casas dos adeptos

Se a pandemia abrandar e houver condições, a Premier League pode voltar em junho, mas as autoridades inglesas estão preocupadas com as condições em que os espetadores poderão assistir aos jogos.





Embora esteja previsto os encontros decorrerem à porta fechada, o facto de os jogos serem transmitidos em plataformas pagas pode motivar ajuntamentos em várias residências, criando condições para a propagação do vírus.O secretário da cultura, Oliver Dowden, já transmitiu as suas preocupações à Premier League, relativamente às medidas de distanciamento, que terão de se manter durante muito tempo. Por isso sugeriu que os jogos sejam transmitidos em canal aberto.Mas para tal acontecer seria necessário chegar a algum tipo de acordo com a Sky Sports e com a BT Sport, os canais que têm os direitos de transmissão e pelos quais pagam grandes quantias aos clubes todas as épocas.