Premier League poderá ter documentário na Netflix ao estilo do 'Drive to Survive'

Está prometida uma 'guerra aberta' entre a Sky Sports e a Netflix e tudo está relacionado com um possível documentário sobre a Premier League. Segundo avança este domingo o jornal 'The Telegraph', os criadores do 'Drive to Survive', documentário sobre a temporada da Fórmula 1 que ganhou muito protagonismo nos últimos anos, estão em conversas adiantadas com representantes da Premier League para a realização de uma produção dentro do mesmo estilo do 'Drive to Survive'... mas sobre tudo o que se passa nos bastidores das equipas de um dos principais campeonatos de futebol no mundo inteiro.

Parte interessada numa produção desta envergadura está a 'Sky Sports', principal detentora dos direitos de transmissão dos jogos do campeonato inglês, que já prometeu uma espécie de 'guerra aberta' com a rival Netflix para a realização deste projeto aliciante para os amantes do desporto-rei.

O sucesso por detrás da série 'Drive to Survive' e o impacto positivo que trouxe à F1 é um dos 'trunfos' utilizados pelos criadores do documentário exclusivo da Netflix e que poderá ser determinante nas negociações.



Não obstante, as 20 equipas da Premier League terão também uma palavra a dizer sobre este projeto.