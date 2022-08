Premier League quer avançar com divulgação dos áudios entre árbitros

A Premier League quer divulgar as conversas entre os árbitros no relvado e o VAR (videoárbitro), de acordo com o 'The Times'. O principal objetivo da medida é tornar a tomada de decisão mais transparente, de forma a que os adeptos consigam perceber de que forma as decisões foram tomadas e com as devidas explicações.A mesma fonte explica que, para a medida ser implementada, é necessário que todos os clubes do principal campeonato inglês estejam de acordo, sendo que os responsáveis da Premier League, acreditam ser uma decisão benéfica para todos os envolvidos."Há uma visão geral de que tornar os áudios públicos é algo positivo. Há uma vontade de tornar o processo mais aberto aos adeptos, explicando a forma como são tomadas as decisões", explicou Richard Masters, diretor-executivo da Premier League, citado pelo 'The Times'.