A Premier League revelou ter registado um total de 103 casos positivos na semana entre os dias 20 e 26 de dezembro. Um recorde que levou ao adiamento de alguns jogos do boxing day.Trata-se de um aumento relativamente à semana anterior, onde tinham sido contabilizados 90 novos casos.A liga inglesa vai passar a contabilizar os casos semanalmente, sem no entanto revelar os nomes dos clubes afetados.Os clubes vão ter de fornecer dados médicos detalhados à Premier League, nomeadamente quantos atletas e membros do staff têm positivos ou em isolamento; a situação vacinal de cada um, bem como informação sobre lesões e jogadores sub-21 disponíveis. Estes dados servirão para a liga decidir sobre o adiamento de jogos, se for necessário.