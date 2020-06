Premier League regressa debaixo de suspeitas e Mourinho não é inocente

Os responsáveis da Premier League estão cada vez mais convencidos de que algumas equipas 'contornaram' as regras de confinamento e que organizaram sessões de treino 'clandestinas', como por exemplo o caso de Mourinho que foi 'apanhado' a treinar alguns dos seus jogadores num parque.





Segundo o 'Sportsmail', nos últimos dias, após a realização de alguns jogos particulares de treino entre equipas, vários dirigentes foram "surpreendidos com a diferença a nível físico entre equipas", levando à suspeição de que muitos foram capazes de 'contornar' as restrições e organizar sessões de trabalho sem serem vistos.A publicação refere que no início do mês vários clubes enviaram 'espiões' às instalações dos rivais para confirmar o cumprimento das regras de forma a que a competição retomasse em condições de igualdade. O alarme soou com o caso de Mourinho.A Premier League regressa esta quarta-feira, após a suspensão três meses de suspensão, devido ao coronavírus, com dois jogos: o Aston Villa-Sheffield United, às 18 horas; e o Manchester City-Arsenal, às 20h15.