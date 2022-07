Premier League vai permitir adeptos em pé 28 anos depois

Mais de um quarto de século depois, os clubes de futebol ingleses vão poder voltar a ter bancadas destinadas a espetadores em pé, anunciou a secretária da cultura do Reino Unido, Nadine Norries. "Apenas os clubes que cumpram as rigorosas medidas de segurança estarão autorizados" a montar estas bancadas permanentes, especificou a governante.

Os adeptos em pé foram banidos das duas principais divisões do futebol inglês em 1994, na sequência do processo da tragédia de Hillsborough, Sheffield, em 1989, quando 97 adeptos do Liverpool morreram e várias centenas ficaram feridos, depois de uma debandada antes do início de um desafio das meias-finais da Taça contra o Nottingham Forest.

Chelsea, Manchester City, Manchester United e Tottenham participaram numa experiência bem-sucedida durante a segunda metade da temporada passada, tal como o Cardiff, da segunda divisão. Também Wolverhampton, Brentford e Queen's Park Rangers já anunciaram que vão disponibilizar esse tipo de bancadas para os adeptos, bem como para os visitantes.

Em sentido contrário, e apesar de algumas simulações em Anfield Road, não é expectável que o Liverpool adira para já a essa possibilidade, num pedido de autorização que terá validade permanente.

O governo anunciou ainda que o próprio Estádio de Wembley vai oferecer essa possibilidade, sendo que será realizado um teste em setembro num jogo da seleção inglesa, frente à Alemaha, a contar para a Liga das Nações.