Premier League vai pressionar FIFA para mudanças no mercado saudita

A Premier League estará a preparar-se para pressionar a FIFA para alterar o período de transferências do futebol saudita, de forma a que aquele campeonato árabe não se aproveite do facto da sua 'janela' fechar uma semana depois da europeia para garantir a contratação de mais jogadores do Velho Continente - na Europa o mercado fecha no dia 1 de setembro e na Arábia Saudita no dia 7.Segundo o 'Daily Mail', a Federação Inglesa (FA) já estará a par das preocupações de alguns treinadores, nomeadamente Jurgen Klopp, que temem o ataque fora de horas aos seus jogadores, numa altura na qual ficarão sem forma de encontrar substituto até à reabertura da janela de transferências. De acordo com a mesma publicação, o pedido formal à FIFA terá de ser feito pela FA, sendo previsível que o mesmo seja feito apenas dentro de alguns meses, visto ser muito tarde para operar mudanças na janela atual.A decisão final ainda não foi tomada, mas é provável que esta ação seja decidida na próxima reunião dos clubes da Premier League.