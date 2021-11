Premier League vende direitos de TV e é sempre a faturar: mais de 11 mil milhões de euros em caixa

O 'Daily Mail' avança em Inglaterra que a Premier League está muito perto de vender os seus direitos televisivos para o período entre 2022 e 2025 para mais de 100 países por 11.600 milhões de euros. Um valor superior aos 10.500 milhões que angariou no triénio anterior... A verba será dividida pelos 20 clubes.Nos Estados Unidos - o país que mais paga - é a NBC que nesta altura transmite os jogos da liga inglesa, depois de os ter garantido por 860 milhões de euros, mas neste novo contrato aquela cadeia televisiva vai ter a concorrência da Disney, da WarnerMedia e da CBS, que também já mostraram vontade de contar com os jogos. A Premier League prevê angariar, só no mercado norte-americano, cerca de 1.400 milhões de euros.No Médio Oriente o acordo deve manter a beIN, a troco de 150 milhões, e em França continua o Canal+, por 100 milhões. Em Portugal o campeonato inglês passará a ser transmitido na Eleven, na Alemania será a Sky Deutschland, em Italia a Sky Italia, em Espanha a DAZN e na Bélgica a Telenet.Na Austrália trava-se uma batalha pelos diretos da Premier League, com os atuais detentores, a Optus, a enfrentarem a concorrência da Stan Sport, Paramount+ e da Amazon. O acordo pode aumentar em 60 por cento, valendo no total 160 milhões de euros.A estes valores somam-se os acordos nacionais, com Sky Sports, a BT, a Amazon e a BBC a pagarem 5800 milhões de euros pelos direitos domésticos.