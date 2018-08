Premier mudou a vida de Neil Etheridge

É extraordinário como tantas histórias de sucesso começam entre dificuldades... a de Neil Etheridge é sinónimo disto mesmo. O guardião do Cardiff, de 28 anos, está a ter um início de sonho na Premier League: diante do Bournemouth, na jornada inaugural, Etheridge tornou-se no primeiro jogador das Filipinas a competir na Liga inglesa e no primeiro guarda-redes a defender um penálti na estreia, desde 2013, altura em que McGregor (Hull) conseguiu tal proeza frente ao Chelsea. A epopeia de Etheridge prosseguiu no passado sábado, na receção ao Newcastle, ao defender o penálti de Kenedy no último minuto, preservando assim o empate (0-0) para a formação galesa.

O guardião filipino tem sobre si todos os holofotes... mas há quatro anos a sua carreira esteve por um fio: terminou contrato com o Fulham, ficou sem equipa, o tempo foi-se esgotando e o regresso às Filipinas foi seriamente equacionado. "Estive cinco meses sem equipa. Paguei para me treinar com o Charlton, vendi a minha casa, o meu carro e estive a uma semana de voltar para as Filipinas. Até que fui contactado pelo Oldham, para ser guarda-redes suplente, e aceitei", contou Etheridge, que chegou ao Cardiff no início da época transata.