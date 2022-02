Presidente da PFA defende que quem agredir jogadores deve ser banido do futebol inglês

John Mousinho, presidente da Associação de Futebolistas Profissionais (PFA), defendeu que os adeptos que agridem jogadores devem ser banidos em definitivo e que o futebol precisa de perceber que tem um grave problema de desordem relativamente a adeptos.O dirigente, que também é jogador do Oxford da 3.ª divisão inglesa, considerou que a violência contra os jogadores deve acabar rapidamente depois de vários acontecimentos recentes em Terras de Sua Majestade. Um deles foi o caso de um jovem que foi acusado de ter agredido três jogadores do Nottingham Forest, enquanto estes comemoravam um dos golos da goleada (4-1) diante do Leicester na Taça de Inglaterra. O jovem poderá agora ser banido dos estádios, uma medida aplicada pelo Rotherham, da 3.ª divisão inglesa, a dois adeptos que invadiram o campo aquando da marcação de um penálti num jogo com o Accrington."Não encontro razão para um adepto poder voltar a um estádio de futebol se tiver entrado em campo para agredir um jogador. É uma decisão consciente. O castigo deve ser grande o suficiente para que as pessoas escolham não o fazer", apontou Mousinho."Existem tantos polícias e stewards que podem estar na zona. Os adeptos têm de assumir alguma responsabilidade", frisou, apontando, ainda assim, o dedo à segurança."Há guardas que não tem revistam em condições. Estive num estádio da Premier League, onde o detetor de metais disparou e ninguém se importou. Essa é uma preocupação real e nunca foi realmente sinalizada antes, porque na maioria das vezes, se houver algum invasor de campo, há toda uma atmosfera em volta dos stewards que o podem parar", lembrou.E acrescentou: "Agora há um aspeto de violência que é realmente preocupante. Espero que sejam semanas isoladas numa temporada de exceção à regra, mas é algo que precisamos de superar rapidamente."