Presidente do Man. City arrasa presidente da liga espanhola com casos de Figo e Zidane

É a guerra das palavras no combate à guerra dos milhões. O presidente do Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, não gostou de ver o presidente da liga espanhola, Javier Tebas, acusar o seu clube de ser o principal culpado de inflacionar o mercado de transferências e respondeu à letra, recordando Luís Figo e Zinedine Zidane, atual treinador do Real Madrid."Diz que levamos o mercado à loucura? Há uma hipocrisia nessa declaração que é até irónica. Primeiro porque houve um momento em que o campeonato espanhol bateu todos os recordes nas contratações. Quem começou? ", questionou Khaldoon Al Mubarak para de seguida responder com outra interrogação: "as transferências recordes de Figo e Zidane foram mesmo onde?""A LaLiga é uma competição dominada por dois clubes e o Sr. Tebas deveria olhar para ver como foi distorcida ao longo dos anos. Mas voltando às transferências, se olharmos para as 10 maiores transferências de sempre, o Manchester City não surge em qualquer negócio, nem um", afirmou o presidente dos bicampeões ingleses, onde alinha o português Bernardo Silva."Olho para factos e acho que pessoas com telhados de vidro não devem atirar pedras aos outros. Gosto de conversar com qualquer pessoa, se a conversa é sobre factos, mas se querem falar sobre teorias e insinuações, então não tenho tempo", explicou Khaldoon Al Mubarak.Recorde-se Zinedine Zidane transferiu-se em 2001 da Juventus para o Real Madrid por 75 milhões de euros, enquanto o antigo internacional português Luís Figo trocou o Barcelona pelo Real Madrid em 2000, num negócio de 61 milhões de euros.