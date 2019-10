Príncipe quer comprar Manchester United

O príncipe saudita, Mohammed Bin Salman, está a preparar uma oferta no valor de 3 mil milhões de euros para comprar o Manchester United. A imprensa inglesa revela que Bin Salman já fez duas propostas para tentar comprar o clube, todas elas rejeitadas. O futuro dos atuais donos do Man. United, os irmãos Glazer, é incerto e, diz o ‘The Mirror’, estes estarão dispostos a aceitar uma terceira abordagem do príncipe.