«Procura-se avançado»: clube inglês publica anúncio insólito e já se fazem apostas

Um clube da terceira divisão inglesa está em busca de um avançado e decidiu colocar um anúncio num site de emprego. A notícia é avançada pela imprensa inglesa, que aponta alguns clubes que podem ser os responsáveis pelo insólito: Bolton, Blackpool, Wimbledon e Portsmouth.





"Antigo clube da Premier League, agora na terceira divisão, está à procura de um jogador para ajudar a realizar uma temporada estável e com capacidade para lutar pela promoção na próxima temporada", pode ler-se no anúncio no site Indeed.